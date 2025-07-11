Украина ведет переговоры с европейскими странами о закупке новых систем ПВО

Помимо переговоров по закупке систем Patriot, украинская сторона работает над привлечением широкого спектра других средств противовоздушной обороны.

Помимо переговоров по закупке систем Patriot, украинская сторона работает над привлечением широкого спектра других средств противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"В Европе есть еще одна система, способная сбивать баллистические ракеты, - это итальянско-французская SAMP/T", - сказал он.

Кроме стратегических систем, ведутся переговоры о закупке и менее мощных, но эффективных средств ПВО. В частности, речь идет о NASAMS, IRIS-T, ASPID, а также портативных систем MANPADS, которые способны сбивать воздушные цели, в том числе дроны типа "Шахед".

"Речь идет не только о Patriot, а о целом ряде систем для построения такой эшелонированной, надежной системы противовоздушной обороны в Украине", - подчеркнул Тихий.

Он отметил приоритетность инвестиций в дроны-перехватчики. По словам замминистра, Украина создала уникальную технологию беспилотников, которые способны перехватывать и сбивать воздушные цели, и теперь стоит задача масштабировать их производство при поддержке партнеров.

По его словам, сейчас перед Украиной стоит две основные задачи - масштабирование оборонного потенциала за счет ресурсов партнеров и создание собственной стратегической системы ПВО.