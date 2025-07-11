Трамп 14 июля может заявить о введении санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о новых санкциях против России и сообщить о новых военных поставках Украине.

Президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о новых санкциях против России и сообщить о новых военных поставках Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg TV.

"Мы можем услышать о введении санкций против России. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим", - сообщил канал.

10 июля Трамп анонсировал, что планирует сделать в понедельник важное заявление, касающееся России. Подробностей американский лидер не привел, но вновь отметил, что разочарован тем, как продвигается урегулирование в Украине.