Авария на магистрали в Масаллы не повлияла на водоснабжение Джалилабада

Авария, вызванная на магистральном водопроводе во время пожара в Масаллинском районе, не повлияла на питьевое водоснабжение Джалилабадского района.

Авария, вызванная на магистральном водопроводе во время пожара в Масаллинском районе, не повлияла на питьевое водоснабжение Джалилабадского района.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в Джалилабадском управлении эксплуатации мелиоративных систем.

Согласно информации, в настоящее время в водохранилище Виляшчай имеется запас воды на двое суток.

"На поврежденном водопроводе ведутся ремонтные работы", - указали в управлении.

Отметим, что в результате пожара на убранном зерновом поле в Масаллинском районе был поврежден магистральный водопровод, питающий из водохранилища Виляшчай город Джалилабад и поселок Узунтепе.