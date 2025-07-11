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Авария на магистрали в Масаллы не повлияла на водоснабжение Джалилабада

Авария на магистрали в Масаллы не повлияла на водоснабжение Джалилабада Авария, вызванная на магистральном водопроводе во время пожара в Масаллинском районе, не повлияла на питьевое водоснабжение Джалилабадского района.
Происшествия
11 июля 2025 г. 23:04
Авария на магистрали в Масаллы не повлияла на водоснабжение Джалилабада

Авария, вызванная на магистральном водопроводе во время пожара в Масаллинском районе, не повлияла на питьевое водоснабжение Джалилабадского района.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в Джалилабадском управлении эксплуатации мелиоративных систем.

Согласно информации, в настоящее время в водохранилище Виляшчай имеется запас воды на двое суток.

"На поврежденном водопроводе ведутся ремонтные работы", - указали в управлении.

Отметим, что в результате пожара на убранном зерновом поле в Масаллинском районе был поврежден магистральный водопровод, питающий из водохранилища Виляшчай город Джалилабад и поселок Узунтепе.

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Версия на азербайджанском языке Viləşçay su anbarından çəkilən magistral kəmərdəki qəza içməli su təchizatına təsirsiz ötüşüb - YENİLƏNİB

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