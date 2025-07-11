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В Сенате США утвердили запрет на сокращение войск в Европе

В Сенате США утвердили запрет на сокращение войск в Европе Комитет по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США утвердил запрет на сокращение численности американских войск в Европе исполнительной ветвью власти в одностороннем порядке.
Другие страны
11 июля 2025 г. 21:38
В Сенате США утвердили запрет на сокращение войск в Европе

Комитет по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США утвердил запрет на сокращение численности американских войск в Европе исполнительной ветвью власти в одностороннем порядке.

Как сообщает Report, пункт соответствующего содержания внесен в одобренный этим комитетом проект американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

В справочных документах, обнародованных комитетом, отмечается, что принятые ими решения "запрещают сокращение сил и средств США в Европе или отказ [Вашингтона] от поста Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе до тех пор, пока министр обороны [Пит Хегсет] не оценит воздействие на интересы США и НАТО и не заверит Конгресс в том, что такие действия отвечают национальным интересам".

При этом председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэну Кейну предписывается произвести "независимую оценку рисков, с которыми сопряжены любые такие изменения".

В целом комитет по делам ВС верхней палаты утвердил выделение на военные нужды США в будущем году $924,7 млрд.

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