Стоимость серебра на Comex превысила $39 впервые с сентября 2011 года

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в сентябре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $39 впервые с 21 сентября 2011 года.

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в сентябре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $39 впервые с 21 сентября 2011 года.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:48 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $39,005 за тройскую унцию (+4,56%). К 20:58 стоимость серебра незначительно ускорила рост и находилась на уровне $39,01 за тройскую унцию (+4,57%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,75% - до $3 369,8 за тройскую унцию.