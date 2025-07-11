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Tesla открывает свой первый шоурум в Индии на следующей неделе

Tesla открывает свой первый шоурум в Индии на следующей неделе Tesla откроет свой первый шоурум в Индии на следующей неделе и начнет поставки электромобилей клиентам уже в следующем месяце.
Другие страны
11 июля 2025 г. 20:30
Tesla открывает свой первый шоурум в Индии на следующей неделе

Tesla откроет свой первый шоурум в Индии на следующей неделе и начнет поставки электромобилей клиентам уже в следующем месяце.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Первый индийский шоурум Tesla откроется в Мумбаи 15 июля, второй - в Нью-Дели в конце июля. По словам источников агентства, в шоурумах потенциальные покупатели смогут получить информацию о ценах и доступных комплектациях.

Первая партия автомобилей, заднеприводных внедорожников Model Y, уже прибыла в страну с завода в Китае, их поставки начнутся в августе.

Индия - третий по величине авторынок мира, и его освоение может помочь Tesla компенсировать замедление продаж в других регионах. Во втором квартале компания сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года - до 384 122 машин. Падение стало худшим в истории компании, причем сокращение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд.

Ранее топ-менеджмент Tesla отмечал, что главным препятствием для выхода компании на индийский рынок являются высокие импортные пошлины, достигающие 70% для произведенных за рубежом машин стоимостью до $40 тысяч.

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