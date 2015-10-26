Состоится мониторинг качества образования в выпускных классах

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о выполнении задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым в его выступлении на церемонии открытия 148-й школы города Баку в "День знаний".

Как сообщили в министерстве, утвержден план действий в связи с выполнением соответствующих задач.

В плане отмечается, что в выпускных классах состоится мониторинг качества образования, проведены организационные работы по усилению контроля за деятельностью школ, в которых ученики во время выпускных и вступительных экзаменах не достигают успешных результатов.

Помимо этого, будут выявлены талантливые ученики общеобразовательных школ и издан "Информационный банк" по району (городу), а также будут организованы школьные и районные (городские) интеллектуальные игры, соревнования, конкурсы и проекты с участием талантливых учеников.

Отметим, что контроль по исполнению приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.