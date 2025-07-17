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Названо число мест госзаказа, которые впервые откроются в Университете ADA

Названо число мест госзаказа, которые впервые откроются в Университете ADA Названо число мест госзаказа, которые впервые откроются в Университете ADA
Наука и образование
17 июля 2025 г. 16:07
Названо число мест госзаказа, которые впервые откроются в Университете ADA

Обнародовано количество мест государственного заказа, которые впервые откроются в Университете ADA в этом году.

Как сообщает Report, о выделении мест государственного заказа для l и ll групп специальностей сказано на информационном совещании в учебном заведении.

Отмечено, что всего будет открыт набор на 180 мест госзаказа по 6 специальностям.

Выделено по 30 мест на специальности "Компьютерные науки", "Компьютерная инженерия", "Математика", "Информационные технологии" в I группе и по 30 мест на специальности "Финансы" и "Экономика" во II группе.

В дальнейшем количество государственных заказов и перечень специальностей будут увеличены.

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Версия на азербайджанском языке İlk dəfə ADA Universitetində açılacaq dövlət sifarişli yerlərin sayı açıqlanıb

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