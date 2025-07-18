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Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после "уступок"

Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после "уступок" Словакия тормозила принятие новых санкций Евросоюза против РФ, но согласилась на него после "уступок".
Другие страны
18 июля 2025 г. 11:17
Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после уступок

Словакия тормозила принятие новых санкций Евросоюза против РФ, но согласилась на него после "уступок".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

По его данным, вето Словакии тормозило принятие пакета санкций, но затем Братиславу заверили, что она может не бояться тяжелых экономических и финансовых последствий, если план полного запрета на импорт российского газа также будет реализован в соответствии с новым пакетом санкций.

По данным агентства, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет блокировать план, потому что решения по нему, в отличие от санкций, принимаются большинством.

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