ГЭЦ: В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений

В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений.

В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела Государственного экзаменационного центра Натиг Алиев в ходе обсуждений научно-статистических анализов результатов вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений на 2024 год.

По его словам, ГЭЦ сообщает о любых изменениях в содержании экзаменов за 2 года до их введения.

Он отметил, что в будущем возможно введение требования минимального балла за эссе при поступлении в магистратуру.