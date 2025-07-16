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ГЭЦ: В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений

ГЭЦ: В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений.
Наука и образование
16 июля 2025 г. 12:41
ГЭЦ: В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений

В экзаменах для поступления в магистратуру не предусмотрено никаких изменений.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела Государственного экзаменационного центра Натиг Алиев в ходе обсуждений научно-статистических анализов результатов вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений на 2024 год.

По его словам, ГЭЦ сообщает о любых изменениях в содержании экзаменов за 2 года до их введения.

Он отметил, что в будущем возможно введение требования минимального балла за эссе при поступлении в магистратуру.

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