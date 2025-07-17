Ректор: Примерно 30% студентов ADA получают образование бесплатно

Около 30% студентов Университета ADA обучаются на бесплатной основе.
Как передает Report, об этом заявил ректор вуза, профессор Хафиз Пашаев.
Ректор напомнил, что в следующем году университет отметит свое 20-летие, и за эти годы в нем сформировались собственные традиции.
"У нас около 30% студентов получают бесплатное образование. С нового учебного года выделено 180 мест по государственному заказу. Это свидетельство доверия к университету ADA и признания уровня наших выпускников", — отметил он.
ФОТО: Заур Мустафаев