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Ректор: Примерно 30% студентов ADA получают образование бесплатно

Ректор: Примерно 30% студентов ADA получают образование бесплатно Около 30% студентов Университета ADA обучаются на бесплатной основе.
Наука и образование
17 июля 2025 г. 16:21
Ректор: Примерно 30% студентов ADA получают образование бесплатно

Около 30% студентов Университета ADA обучаются на бесплатной основе.

Как передает Report, об этом заявил ректор вуза, профессор Хафиз Пашаев.

Ректор напомнил, что в следующем году университет отметит свое 20-летие, и за эти годы в нем сформировались собственные традиции.

"У нас около 30% студентов получают бесплатное образование. С нового учебного года выделено 180 мест по государственному заказу. Это свидетельство доверия к университету ADA и признания уровня наших выпускников", — отметил он.

ФОТО: Заур Мустафаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоRektor: ADA Universitetində tələbələrin təxminən 30 faizi ödənişsiz təhsil alır

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