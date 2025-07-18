СМИ: ЕС предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили

Евросоюз в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили.

Евросоюз в рамках торговых переговоров предлагает США взаимное снижение пошлин на автомобили.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

"Согласно новому предложению от переговорщиков из ЕС, блок отменит 10%-ные пошлины на экспортируемые из США автомобили, если администрация Трампа (Дональд Трамп - ред.) снизит свои пошлины на этот сектор до уровня ниже 20%", - говорится в публикации.

По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность снизить пошлины до уровня 17,5%, если ЕС полностью откажется от своих.

Собеседники газеты добавляют, что США и блок также обсуждают экспортные кредиты для европейских компаний, если они производят автомобили в Соединенных Штатах.

Впрочем, отмечает издание, барьеры для экспорта в ЕС американских автомобилей в виде налогов и стандартов безопасности сохранятся.

В конце марта Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны. В июле он заявил, что Штаты введут 30%-ные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.