Кабмин поручил обеспечить исполнение распоряжения по созданию двух нацпарков

10:18

Кабинет министров дал поручение профильным структурам в целях обеспечения исполнения распоряжения президента "О создании национальных парков Ахар-Бахар и Илису Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерства юстиции, экономики и экологии и природных ресурсов, а также другие профильные госорганы, которые будут определены в процессе исполнения, должны представить свои предложения в Кабмин в течение пяти месяцев после согласования.

Согласно решению, центральные органы исполнительной власти не позднее четырех месяцев в рамках своих полномочий должны принять меры, вытекающие из их нормотворческих задач, для обеспечения исполнения распоряжения, и представить свои нормативные правовые акты или информацию об отсутствии предложений в Минюст.

Министерство юстиции должно обеспечить приведение нормативных правовых актов и нормативных актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с распоряжением и предоставить информацию об этом в Кабмин в течение шести месяцев.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июля 2025 года в Азербайджане созданы еще два новых национальных парка – Ахар-Бахар и Илису.