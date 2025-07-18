О нас

Кабмин поручил обеспечить исполнение распоряжения по созданию двух нацпарков

Кабмин поручил обеспечить исполнение распоряжения по созданию двух нацпарков 10:18
Внутренняя политика
18 июля 2025 г. 10:37
Кабмин поручил обеспечить исполнение распоряжения по созданию двух нацпарков

Кабинет министров дал поручение профильным структурам в целях обеспечения исполнения распоряжения президента "О создании национальных парков Ахар-Бахар и Илису Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерства юстиции, экономики и экологии и природных ресурсов, а также другие профильные госорганы, которые будут определены в процессе исполнения, должны представить свои предложения в Кабмин в течение пяти месяцев после согласования.

Согласно решению, центральные органы исполнительной власти не позднее четырех месяцев в рамках своих полномочий должны принять меры, вытекающие из их нормотворческих задач, для обеспечения исполнения распоряжения, и представить свои нормативные правовые акты или информацию об отсутствии предложений в Минюст.

Министерство юстиции должно обеспечить приведение нормативных правовых актов и нормативных актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с распоряжением и предоставить информацию об этом в Кабмин в течение шести месяцев.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июля 2025 года в Азербайджане созданы еще два новых национальных парка – Ахар-Бахар и Илису.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti iki milli parkın yaradılması ilə bağlı sərəncamın icrasını təmin etmək üçün tapşırıq verib

Экслюзивные новости

Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi