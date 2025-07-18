Глава общественного вещателя Грузии: Азербайджанские медиа могут служить примером для региона

Глава общественного вещателя Грузии: Азербайджанские медиа могут служить примером для региона

Шуша готовится принять 3-й Глобальный медиафорум. Среди приглашенных гостей также генеральный директор Грузинского общественного вещателя – Первого канала Тинатин Бердзенишвили. В преддверии мероприятия, а также 150-летия азербайджанской национальной печати Тинатин Бердзенишвили дала эксклюзивное интервью грузинскому бюро агентству Report.

- Каково ваше личное отношение к Азербайджану?

- Со всей искренностью могу сказать, что Азербайджан для меня одна из самых ценных стран. Ведь я провела там семь лучших лет своей жизни. Я жила в Азербайджане со своей семьей, там родился и вырос мой первый ребенок. Когда мы вернулись в Грузию, даже адаптация ребенка проходила сложно – это показывает, насколько глубокий след оставили те годы. У меня особая связь с азербайджанским народом. У меня много друзей в Азербайджане. Каждый раз, приезжая в Баку, я чувствую, будто возвращаюсь в родной дом. Мое сердце наполняется радостью.

- Азербайджанские медиа в этом году отмечают свое 150-летие. Следите ли вы за деятельностью ваших коллег из Азербайджана?

- Прежде всего хотела бы отметить, что роль прессы и медиа чрезвычайно велика не только в нашем регионе, но и во всем мире. Особенно в такое время, когда мы наблюдаем столько нестабильности и катаклизмов, мы находимся в центре медийного внимания. Азербайджанские медиа на фоне этих сложных реалий выделяются своей точностью и оперативностью и могут служить примером для региона. Если обратиться к истории, мы увидим, что когда-то представители медиа Азербайджана, Грузии и Армении работали вместе, сотрудничали. Надеюсь, что в будущем это сотрудничество будет восстановлено. Сегодня же Азербайджан имеет потенциал лидерства в таком сотрудничестве. Грузинские журналисты, готовя материалы о вашей стране, широко ссылаются и на азербайджанские источники.

При уточнении информации они также ссылаются на данные ведущих информационных агентств, таких как Report, АЗЕРТАДЖ. Это для нас также часть обеспечения надежной и сбалансированной информации.

Поздравляю представителей азербайджанских медиа – журналистов, операторов, монтажеров и всех сотрудников редакций. Оперативность и точность всегда были приоритетом в азербайджанских медиа, и это очень важный пример для региона.

- Как вы оцениваете нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией?

- Отношения между нашими странами построены на прочном фундаменте. Азербайджан и Грузия всегда имели дипломатические отношения на самом высоком уровне и всегда поддерживали друг друга. Сохранять и продвигать эти отношения – наша ответственность. А роль медиа в этом направлении неоценима.

- На каком уровне выстроено сотрудничество с вашими коллегами из Азербайджана? Работают ли азербайджанские сотрудники на канале, которым вы руководите?

- Взаимный обмен информацией должен быть еще более усилен. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы доносить на родном языке события, происходящие в Грузии, нашим гражданам, говорящим на азербайджанском. Мы также хотели бы оперативно получать информацию о событиях, происходящих в Азербайджане. Потому что укрепление этого единства между нашими народами очень важно. Это единство уже существует – и подтверждается не только словами, но и делами. Я довольна работой азербайджанских сотрудников, работающих в Общественном вещателе Грузии. Я не просто довольна ими, я горжусь тем, что работаю с ними. Они профессионалы и приобрели очень ценный опыт на нашем телевидении. Особенно продуктивно работает редакция, работающая с этническими меньшинствами. Они освещают чувствительные региональные темы и представляют эту информацию на высоком уровне.

В настоящее время существует очень тесное и стратегическое сотрудничество с Азербайджанским общественным телевидением (İTV). Также начала работу наша новая онлайн-платформа. Можно сказать, что каждую неделю или месяц мы обсуждаем возможности сотрудничества. Наша цель – готовить совместные медиа-продукты и представлять эти проекты зрителям обеих стран. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим конкретные результаты этого сотрудничества на экранах.

Кроме того, наша азербайджаноязычная редакция очень тесно работает с AzTV. Я же стремлюсь к дальнейшему расширению этого сотрудничества. В результате этого сотрудничества в будущем могут быть созданы совместные документальные фильмы, культурные проекты и даже сериалы.

В целом хочу сказать, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере медиа вносит вклад в информационное пространство не только двух стран, но и всего региона. Это сотрудничество имеет особое значение как для укрепления взаимопонимания между народами, так и для региональной стабильности и построения культурных мостов. Мы в Грузии используем все возможности для предоставления высококачественной информации азербайджаноязычной аудитории, и нас очень радует видеть такое же отношение со стороны Азербайджана. Я верю, что это сотрудничество в будущем станет еще глубже, а совместные проекты еще больше сблизят наши народы.