Центральный банк Азербайджана отозвал лицензию Kabox

10:07

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию, выданную 18 сентября 2024 года ООО Kabox - владельцу товарного знака Kashpay, на осуществление деятельности платежной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Решение принято в соответствии со статьями 54.1.7 и 54.1.9 Закона "О платежных услугах и платежных системах" в связи с выявленными в деятельности организации серьезными нарушениями законодательства.

Таким образом, количество организаций, имеющих лицензии на рынке платежей, сократилось до 27. В настоящее время 18 компаний имеют бессрочные лицензии на деятельность в качестве эмитентов электронных денег, 7 компаний - в качестве платежных организаций, а ООО "AzəriCard" и "Millikart" имеют бессрочные лицензии, дающие право действовать в качестве операторов платежных систем.