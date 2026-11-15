Эслами: Иран в ближайшее время запустит первую установку термоядерного синтеза

В ближайшее время Иран введет в эксплуатацию первую установку термоядерного синтеза отечественного производства.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава национальной Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

По его словам, проект стал важным научно-технологическим достижением страны.

"Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию", - сообщил он.

Он выразил надежду, что запуск удастся осуществить в запланированные сроки.

Глава Иранской компании передовых технологий Али Норузи пояснил, что в установке для получения термоядерной реакции два легких изотопа помещаются в особые физические условия, при которых происходит их слияние. По его словам, технология может найти применение не только в энергетике, но и в медицине. В частности, получаемое в ходе процесса излучение может использоваться для производства радиофармпрепаратов и современных диагностических систем.

В долгосрочной перспективе Иран рассчитывает развивать на этой основе технологии получения электроэнергии. При этом создание термоядерной установки пока не означает появления готового источника промышленной электроэнергии: для этого необходимо решить ряд сложных научных и инженерных задач, отмечает агентство.