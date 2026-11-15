İslami: İran yaxın vaxtlarda ilk yerli nüvə-istilik qurğusunu işə salacaq
- 15 noyabr, 2026
- 19:17
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İran yaxın vaxtlarda ilk yerli istehsal olan nüvə-istilik qurğusunu istismara verəcək.
"Report"un IRNA-ya istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkənin Milli Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami bildirib.
Onun sözlərinə görə, layihə ölkə üçün əhəmiyyətli elmi və texnoloji nailiyyətdir.
"İranın bir çox sənayedə, xüsusən elektrik enerjisi və tibb sektorlarında istifadə üçün nəzərdə tutulan ilk nüvə qurğusu tezliklə istifadəyə veriləcək", - o bildirib.
O, istifadəyə verilmənin planlaşdırıldığı kimi başa çatacağına ümid etdiyini deyib.
İranın qabaqcıl texnologiyalar şirkətinin rəhbəri əli Noruzi izah edib ki, istilik-nüvə reaksiyası əldə etmək üçün qurğuda iki yüngül izotop onların birləşdiyi xüsusi fiziki şəraitə yerləşdirilir.
İranın Qabaqcıl Texnologiya Şirkətinin rəhbəri Əli Noruzi izah edib ki, nüvə sintezi istehsal edən zavod iki yüngül izotopu xüsusi fiziki şəraitdə yerləşdirir və onların əriməsinə səbəb olur. O bildirib ki, texnologiya təkcə enerji sektorunda deyil, həm də tibbdə tətbiq oluna bilər. Xüsusilə, proses zamanı yaranan radiasiya radiofarmasevtik preparatlar və müasir diaqnostik sistemlər istehsal etmək üçün istifadə oluna bilər.
İran uzunmüddətli perspektivdə bu texnologiyaya əsaslanan elektrik enerjisi istehsalı texnologiyalarını inkişaf etdirməy nəzərdə tutur. Lakin, istilik-nüvə qurğusunun yaradılması hələ hazır sənaye elektrik enerjisi mənbəyinin yaranması demək deyil: agentlik qeyd edib ki, bunun baş verməsi üçün bir sıra mürəkkəb elmi və mühəndislik problemləri həll edilməlidir.