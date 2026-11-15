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    В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавшего при разрыве боеприпаса в Агстафе

    Происшествия
    • 15 ноября, 2026
    • 19:44
    В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавшего при разрыве боеприпаса в Агстафе

    Состояние пострадавшего при разрыве боеприпаса в Агстафинском районе оценивается как средней тяжести.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

    Согласно информации, мужчина 1982 года рождения, получивший различные травмы при взрыве неразорвавшегося боеприпаса, 15 ноября примерно в 15:20 был госпитализирован в отделение скорой помощи Газахской центральной районной больницы.

    "Пациенту диагностированы термический ожог различных областей тела и рваная рана правого бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь, и после проведенной операции он был помещен в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как средней тяжести", - отметили в TƏBİB.

    МВД, Генеральная прокуратура и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) ранее сообщили в совместном заявлении, что взрыв произошел в результате вмешательства в неразорвавшийся военный боеприпас со стороны жителя села Демирчиляр Газахского района Ибрагимова Расула Шахин оглу (1986 г.р.) и жителя села Дашсалахлы Газахского района Амрахова Сахиба Избор оглу (1982).

    В результате инцидента Р. Ибрагимов скончался от полученных ранений, а С. Амрахов получил ранения.

    По факту в Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Неразорвавшийся боеприпас
    Ağstafada sursat partlayışı nəticəsində xəsarət alan şəxsin durumu açıqlanıb
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