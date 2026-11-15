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    FT: Компании на фоне спада бума ИИ потеряли $4,2 трлн

    Бизнес
    • 15 ноября, 2026
    • 19:26
    FT: Компании на фоне спада бума ИИ потеряли $4,2 трлн

    Компании из промышленного, энергетического и горнодобывающего секторов с июня потеряли $4,2 трлн рыночной стоимости на фоне ослабления интереса инвесторов к инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report, об этом сообщает Financial Times (FT).

    Речь, по данным издания, идет в том числе о поставщиках оборудования для дата-центров (ЦОД) - газовых генераторов, систем охлаждения и оптоволоконных сетей.

    За предыдущие 12 месяцев эти компании прибавили $9,4 трлн капитализации на фоне бума ИИ. Однако снижение рыночной стоимости этих компаний стерло почти половину предыдущего прироста. В частности, капитализация Caterpillar сократилась на $214 млрд, или 44%, по сравнению с рекордным уровнем, зафиксированным в июне. Акции Oklo упали на 49%, а Comfort Systems и Corning потеряли около половины своей стоимости.

    Снижение стоимости акций связано с опасениями инвесторов по поводу масштабов вложений в ИИ-инфраструктуру и способности операторов дата-центров оправдать растущие расходы, в том числе за счет заемных средств. Дополнительную неопределенность создает сопротивление строительству таких объектов в США.

    Искусственный интеллект (ИИ) Рыночная капитализация
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