FT: Şirkətlər süni intellekt bumunun azalması fonunda 4,2 trilyon dollar itiriblər
- 15 noyabr, 2026
- 20:44
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Sənaye, energetika və mədən sektorundakı şirkətlər iyundan bu günədək süni intellekt (Sİ) infrastrukturuna investorların marağının azalması səbəbindən bazar dəyərini 4,2 trilyon dollar itiriblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" (FT) xəbər verib.
Nəşrin məlumatına görə, söhbət qaz generatorları, soyutma sistemləri və fiber optik şəbəkələr kimi məlumat mərkəzi avadanlıqlarının təchizatçılarından gedir.
Əvvəlki 12 ayda bu şirkətlər Sİ bumu fonunda bazar dəyərini 9,4 trilyon dollar artırıblar. Lakin onların bazar dəyərinin azalması əvvəlki qazanclarının demək olar, yarısını silib. Xüsusilə, "Caterpillar"ın bazar dəyəri iyunda rekord səviyyədən 214 milyard dollar və ya 44 % azalıb. "Oklo" səhmlərini 49 %, "Comfort Systems" və "Corning" isə dəyərlərinin təxminən yarısını itirib.
Səhm qiymətlərinin azalması sərmayədarların Sİ infrastrukturuna investisiyaların miqyası və məlumat mərkəzi operatorlarının artan xərcləri, o cümlədən borclanma yolu ilə əsaslandırmaq qabiliyyəti ilə bağlı narahatlıqları ilə bağlıdır. ABŞ-də bu cür obyektlərin tikintisinə qarşı müqavimət əlavə qeyri-müəyyənlik yaradır.