Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент: Радио и телевидение имеют особое значение в популяризации азербайджанских реалий

    Медиа
    • 15 ноября, 2026
    • 19:59
    Президент: Радио и телевидение имеют особое значение в популяризации азербайджанских реалий

    Радио и телевидение и сегодня имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий, а также противодействия идеологическим атакам, направленным против нашей страны.

    Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева работникам телевидения и радио страны.

    "Начало вещания азербайджанского телевидения ознаменовало новый этап в развитии нашего информационного пространства. Телевидение играло и продолжает играть особую роль в просвещении общества, популяризации нашего национально-культурного наследия, формировании общественного мнения и доведении до широкой аудитории информации о важных событиях, происходящих в нашей стране.

    Радио и телевидение и сегодня имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий, а также противодействия идеологическим атакам, направленным против нашей страны", - говорится в послании.

    Ильхам Алиев
    Prezident: Radio və televiziya dövlətçilik ənənələrimizin, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır
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