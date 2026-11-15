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    В Иране сообщили о подрыве еще двух танкеров на минах в Ормузе

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 18:23
    В Иране сообщили о подрыве еще двух танкеров на минах в Ормузе

    ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о подрыве на морских минах еще двух танкеров в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении КСИР.

    По его данным, суда двигались по несанкционированному южному маршруту при содействии США и с отключенными транспондерами. После столкновения с минами на танкерах произошли сильные взрывы и начался пожар.

    В КСИР утверждают, что один из танкеров, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части пролива.

    Иранские военные предупредили судоходные компании, владельцев танкеров и экипажи об опасности прохода через запрещенную для судоходства зону. В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив находится под наблюдением и контролем иранских вооруженных сил.

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