В Иране сообщили о подрыве еще двух танкеров на минах в Ормузе
- 15 ноября, 2026
- 18:23
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ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о подрыве на морских минах еще двух танкеров в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении КСИР.
По его данным, суда двигались по несанкционированному южному маршруту при содействии США и с отключенными транспондерами. После столкновения с минами на танкерах произошли сильные взрывы и начался пожар.
В КСИР утверждают, что один из танкеров, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части пролива.
Иранские военные предупредили судоходные компании, владельцев танкеров и экипажи об опасности прохода через запрещенную для судоходства зону. В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив находится под наблюдением и контролем иранских вооруженных сил.