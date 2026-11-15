В Иране сообщили о подрыве еще двух танкеров на минах в Ормузе

ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о подрыве на морских минах еще двух танкеров в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении КСИР.

По его данным, суда двигались по несанкционированному южному маршруту при содействии США и с отключенными транспондерами. После столкновения с минами на танкерах произошли сильные взрывы и начался пожар.

В КСИР утверждают, что один из танкеров, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части пролива.

Иранские военные предупредили судоходные компании, владельцев танкеров и экипажи об опасности прохода через запрещенную для судоходства зону. В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив находится под наблюдением и контролем иранских вооруженных сил.