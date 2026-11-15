В Баку и на Абшероне порывы ветра достигли 27 м/с
Экология
- 15 ноября, 2026
- 18:50
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В Баку и на Абшеронском полуострове порывы северо-западного ветра достигали 27 м/с.
Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации на 18:00, на большей части территории страны наблюдался сильный ветер.
Порывы северо-западного ветра Баку и на Абшеронском полуострове достигали 27 м/с , в Агстафе - 23 м/с, в Нафталане, Товузе и Нефтчале - 20 м/с, в Мингячевире и Геранбое - 19 м/с, в Дашкесане - 18 м/с, в Шабране - 17 м/с, в Гобустане и Шамахы - 16 м/с, в Шеки - 15 м/с.
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