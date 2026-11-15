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    В Баку и на Абшероне порывы ветра достигли 27 м/с

    Экология
    • 15 ноября, 2026
    • 18:50
    В Баку и на Абшероне порывы ветра достигли 27 м/с

    В Баку и на Абшеронском полуострове порывы северо-западного ветра достигали 27 м/с.

    Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации на 18:00, на большей части территории страны наблюдался сильный ветер.

    Порывы северо-западного ветра Баку и на Абшеронском полуострове достигали 27 м/с , в Агстафе - 23 м/с, в Нафталане, Товузе и Нефтчале - 20 м/с, в Мингячевире и Геранбое - 19 м/с, в Дашкесане - 18 м/с, в Шабране - 17 м/с, в Гобустане и Шамахы - 16 м/с, в Шеки - 15 м/с.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Bakıda və Abşeronda şimal-qərb küləyinin sürəti 27m/s-dək güclənib – Faktiki hava
    44 filmi
    44 filmi

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