В Баку и на Абшероне порывы ветра достигли 27 м/с

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы северо-западного ветра достигали 27 м/с.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 18:00, на большей части территории страны наблюдался сильный ветер.

Порывы северо-западного ветра Баку и на Абшеронском полуострове достигали 27 м/с , в Агстафе - 23 м/с, в Нафталане, Товузе и Нефтчале - 20 м/с, в Мингячевире и Геранбое - 19 м/с, в Дашкесане - 18 м/с, в Шабране - 17 м/с, в Гобустане и Шамахы - 16 м/с, в Шеки - 15 м/с.