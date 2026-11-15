Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхама Алиев поздравил работников телевидения и радио страны.

Как сообщает Report, в послании главы государства говорится:

"Уважаемые работники радио и телевидения!

Создание азербайджанского радио является одним из важнейших событий в истории нашей национальной печати и культуры. Азербайджанское радио, впервые вышедшее в эфир 6 ноября 1926 года, за прошедшее столетие превратилось в неотъемлемую часть общественно-политической, культурной и духовной жизни нашего народа. На протяжении долгих лет радио являлось не только главным источником информации для людей, но и вносило существенный вклад в сохранение и развитие нашей национальной музыки, литературы, языка и духовных ценностей.

Начало вещания азербайджанского телевидения ознаменовало новый этап в развитии нашего информационного пространства. Телевидение играло и продолжает играть особую роль в просвещении общества, популяризации нашего национально-культурного наследия, формировании общественного мнения и доведении до широкой аудитории информации о важных событиях, происходящих в нашей стране. Радио и телевидение и сегодня имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий, а также противодействия идеологическим атакам, направленным против нашей страны.

Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота Общенационального лидера Гейдара Алиева. Под его руководством и при его поддержке были предприняты важные шаги, направленные на укрепление материально-технической базы национального теле- и радиовещания, повышение их творческого потенциала, защиту наших национально-духовных ценностей. Гейдар Алиев расценивал телерадио как важное средство связи между народом и государством, эффективную платформу в сохранении национального единства и идеологической целостности.

Сегодня азербайджанское радио и телевидение, эффективно используя возможности современных технологий, выстраивают свою деятельность в соответствии с требованиями новой эпохи, донося до широкой аудитории информацию о достижениях нашей страны, ее богатом культурном наследии и отстаивая национальных интересах. Труд каждого сотрудника, работающего в этой ответственной и почетной сфере, заслуживает особой оценки.

Верю, что наше национальное радио и телевидение и впредь будут примером объективности, профессионализма и преданности национально-духовным ценностям, внесут достойный вклад в развитие азербайджанского общества и укрепление нашей государственности.

Еще раз сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем национального теле- и радиовещания, желаю новых творческих достижений, неисчерпаемой энергии и успехов в деятельности".