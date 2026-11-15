ERR: В Эстонии задержали подозреваемых в попытке поджоге завода БПЛА

В Эстонии задержали восемь человек после попытки поджога здания оборонного предприятия Threod Systems в волости Виймси.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на государственную прокуратуру.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 14 ноября. По данным прокуратуры, поджог не удалось довести до конца благодаря вмешательству службы охраны Threod. Предприятие не получило серьезных повреждений, никто не пострадал.

Все задержанные являются жителями Латвии, поэтому в расследование вовлечены также латвийские правоохранители. Дело возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса о деятельности против безопасности Эстонской Республики по заданию иностранной разведки.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) считает причастной к инциденту Россию. По утверждению ведомства, координацией якобы занималась российская военная разведка. Официальной реакции российской стороны на эти утверждения не поступало.

На фоне инцидента премьер-министр Кристен Михал поручил главе МВД Игорю Таро подготовить необходимые шаги для закрытия границы с РФ.