İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Estoniya dekabrın 1-dən Rusiya ilə sərhədlərini bağlayacaq

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 20:17
    Estoniya dekabrın 1-dən Rusiya ilə sərhədlərini bağlayacaq

    Estoniya Rusiya ilə bütün sərhəd keçidlərini bağlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Estoniya dekabrın 1-də bütün Rusiya ilə bütün sərhəd keçidlərini bağlayacaq", - o yazıb.

    Estoniyanın xarici işlər naziri bu tədbirləri noyabrın 14-ə keçən gecə Estoniya müdafiə şirkətinə qarşı baş verən "təxribat hücumu" ilə əlaqələndirib.

    Nazir əlavə edib ki, qərarı barədə Finlandiya, Latviya və Litva həmkarlarını məlumatlandırıb.

    Marqus Tsahkna Dövlət sərhədi Estoniya
    Эстония с 1 декабря закроет границы с Россией - Обновлено
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