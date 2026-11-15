Estoniya dekabrın 1-dən Rusiya ilə sərhədlərini bağlayacaq
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2026
- 20:17
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Estoniya Rusiya ilə bütün sərhəd keçidlərini bağlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Estoniya dekabrın 1-də bütün Rusiya ilə bütün sərhəd keçidlərini bağlayacaq", - o yazıb.
Estoniyanın xarici işlər naziri bu tədbirləri noyabrın 14-ə keçən gecə Estoniya müdafiə şirkətinə qarşı baş verən "təxribat hücumu" ilə əlaqələndirib.
Nazir əlavə edib ki, qərarı barədə Finlandiya, Latviya və Litva həmkarlarını məlumatlandırıb.
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