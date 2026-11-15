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    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо

    Индивидуальные
    • 15 ноября, 2026
    • 18:34
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо

    Подведены итоги чемпионата Баку по дзюдо.

    Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), турнир прошел в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

    В последний день соревнований определились призеры в весовых категориях 48 кг, 52 кг и 57 кг среди женщин, а также 81 кг, 90 кг, 100 кг и +100 кг среди мужчин.

    Женщины

    48 кг

    1. Хадиджа Абдуллаева

    2. Малекханым Мамедова

    3. Говхар Гусейнова

    52 кг

    1. Нармин Агамирзазаде

    2. Чинара Садыгова

    3. Фарида Мирзаева, Нурана Гаджизаде

    57 кг

    1. Самая Юсифли

    2. Ясамен Акбари

    3. Сонаханым Рзаева

    Мужчины

    81 кг

    1. Абдуллах Рахметов

    2. Мухаммед Агакишиев

    3. Асим Гуламзаде, Натиг Абдуллаев

    90 кг

    1. Руслан Насирли

    2. Хайяам Алиев

    3. Амир Хазриев, Нураддин Алиев

    100 кг

    1. Фарид Исмаилов

    2. Эйваз Насибли

    3. Раул Иманов

    +100 кг

    1. Мурад Гусейнгулиев

    2. Орхан Ягубов

    3. Рохит Салимов, Эльшан Фарзалиев.

    В командном зачете первое место заняло СО МВД, (3 золотых, 1 серебряная), второе - Judo Club 2012 (2 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых), третье - РКСШ (2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).

    Отметим, что в соревнованиях в общей сложности приняли участие 167 дзюдоистов из 35 клубов и спортивных обществ. Цель турнира - отобрать спортсменов для участия в чемпионате Азербайджана на основе установленных квот.

    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    В Баку подвели итоги городского чемпионата по дзюдо
    Чемпионат Баку Федерация дзюдо Азербайджана
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    Cüdo üzrə Bakı çempionatına yekun vurulub
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