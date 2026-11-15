Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания

    Медиа
    • 15 ноября, 2026
    • 20:05
    Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания

    Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева работникам телевидения и радио страны.

    Глава государства подчеркнул, что под руководством и при поддержке великого лидера были предприняты важные шаги, направленные на укрепление материально-технической базы национального теле- и радиовещания, повышение их творческого потенциала, защиту наших национально-духовных ценностей.

    "Гейдар Алиев расценивал телерадио как важное средство связи между народом и государством, эффективную платформу в сохранении национального единства и идеологической целостности.

    Сегодня азербайджанское радио и телевидение, эффективно используя возможности современных технологий, выстраивают свою деятельность в соответствии с требованиями новой эпохи, донося до широкой аудитории информацию о достижениях нашей страны, ее богатом культурном наследии и отстаивая национальных интересах. Труд каждого сотрудника, работающего в этой ответственной и почетной сфере, заслуживает особой оценки.

    Верю, что наше национальное радио и телевидение и впредь будут примером объективности, профессионализма и преданности национально-духовным ценностям, внесут достойный вклад в развитие азербайджанского общества и укрепление нашей государственности", - говорится в послании.

    Ильхам Алиев
    İlham Əliyev: Ümummilli Liderin Azərbaycan teleradiosuna diqqət və qayğısı bu sahənin inkişafında xüsusi yer tutur
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