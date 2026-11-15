Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    AP: НАТО отменяет саммит в Албании и сокращает встречи на уровне лидеров

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 20:21
    AP: НАТО отменяет саммит в Албании и сокращает встречи на уровне лидеров

    НАТО сокращает число встреч на высшем и министерском уровнях на фоне разногласий внутри альянса и напряженности в отношениях между союзниками.

    Как передает Report, об этом пишет Associated Press (AP).

    В частности, в 2027 году не состоится запланированный саммит лидеров в Албании, а министры иностранных дел проведут только одну встречу вместо двух.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс гибко подходит к организации саммитов и проводит их тогда, когда в них возникает необходимость. Примерно до 2014 года саммиты НАТО проходили раз в два года.

    Сокращается и число встреч на министерском уровне. В октябре 2026 года министры обороны стран альянса не собирались, на октябрь 2027-го такая встреча также не запланирована. В следующем году министры иностранных дел проведут только одну встречу вместо двух. В НАТО называют эти изменения частью "пакета реорганизации".

    AP называет саммиты альянса мероприятием, требующим "колоссальных финансовых затрат и несущим серьезные политические издержки". Так, подготовка к встрече в Нидерландах в 2025 году заняла около года и обошлась примерно в $100 млн. Саммит в Турции также потребовал масштабных мер безопасности, развертывания сил и ограничений для жителей города.

    Североатлантический альянс (НАТО) Саммит Лидеров
    AP: NATO Albaniya sammitini ləğv edir və liderlər səviyyəsində görüşləri azaldır
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