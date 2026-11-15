İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    AP: NATO Albaniya sammitini ləğv edir və liderlər səviyyəsində görüşləri azaldır

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 21:00
    AP: NATO Albaniya sammitini ləğv edir və liderlər səviyyəsində görüşləri azaldır

    NATO alyans daxilindəki fikir ayrılıqları, müttəfiqlər arasındakı gərginlik fonunda ən yüksək və nazir səviyyəsindəki görüşlərin sayını azaldır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" (AP) yazıb.

    Xüsusilə, 2027-ci ildə Albaniyada planlaşdırılan liderlər sammiti olmayacaq və xarici işlər nazirləri iki görüş əvəzinə yalnız bir görüş keçirəcəklər. NATO-nun baş katibi Mark Rütte bildirib ki, alyans sammitlərin təşkilinə çevik yanaşır və onları ehtiyac yarandıqda keçirir.

    Təxminən 2014-cü ilə qədər NATO-nun sammitləri iki ildən bir baş tutub.

    Nazir səviyyəsində görüşlərin sayı da azaldılır. Cari ilin oktyabrında alyans ölkələrinin müdafiə nazirləri bir araya gəlməyib, 2027-ci ilin oktyabrına da belə görüş planlaşdırılmayıb. Gələn il xarici işlər nazirləri iki görüş əvəzinə yalnız bir görüş keçirəcəklər. NATO bu dəyişiklikləri "yenidənqurma paketi"nin bir hissəsi adlandırır.

    AP ittifaq zirvələrini "böyük maliyyə xərcləri və ciddi siyasi xərclər" tələb edən hadisə adlandırır. Belə ki, 2025-ci ildə Niderlandda görüşə hazırlıq təxminən bir il çəkib və təxminən 100 milyon dollara başa gəlib. Türkiyə sammiti həmçinin şəhər sakinləri üçün genişmiqyaslı təhlükəsizlik tədbirləri, qüvvələrin yerləşdirilməsi və məhdudiyyətlər tələb edib.

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Mark Rütte NATO sammiti
    AP: НАТО отменяет саммит в Албании и сокращает встречи на уровне лидеров
    44 filmi
    44 filmi

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