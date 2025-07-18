Обнародовано число адвокатов в Азербайджане

Сегодня 77 новых кандидатов приняли участие в церемонии принятия присяги и вступили в Коллегию адвокатов (КА) Азербайджана, тем самым число адвокатов в стране увеличилось до 2 777.

Сегодня 77 новых кандидатов приняли участие в церемонии принятия присяги и вступили в Коллегию адвокатов (КА) Азербайджана, тем самым число адвокатов в стране увеличилось до 2 777.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель КА Анар Багиров на расширенном заседании Президиума КА в рамках "Года Конституции и суверенитета".

Он отметил, что среди принятых сегодня кандидатов 59 мужчин и 18 женщин: "7 из них будут работать в регионах, а 70 – в столице. Соотношение женщин-адвокатов к общему числу членов коллегии достигло 17%, увеличившись до 595"

Багиров добавил, что с 2018 года проведено 15 тестовых экзаменов для приема в адвокатуру: "За этот период в экзаменах приняли участие 6 480 кандидатов, из которых 1 912 успешно прошли обязательный этап обучения, приняли присягу и стали членами Коллегии адвокатов".