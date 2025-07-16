Глава ГЭЦ: С сентября начнутся открытые общественные обсуждения

Глава ГЭЦ: С сентября начнутся открытые общественные обсуждения

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с сентября этого года запустит формат открытых обсуждений для общественности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, такие встречи будут проводиться ежемесячно.

"Мы всегда публикуем статистические данные, чтобы общественность была информирована. Любая реформа должна опираться на анализ. Поэтому с сентября раз в месяц будем организовывать открытые обсуждения по различным актуальным темам", - отметила Аббасзаде.