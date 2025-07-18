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Назначены арбитры на матч "Шелбурн" - "Карабах" в Лиге чемпионов

Назначены арбитры на матч "Шелбурн" - "Карабах" в Лиге чемпионов Определены судьи, которые будут обслуживать первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном".
Футбол
18 июля 2025 г. 10:25
Назначены арбитры на матч Шелбурн - Карабах в Лиге чемпионов

Определены судьи, которые будут обслуживать первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном".

Как сообщает Report, игру обслужит бригада арбитров из Хорватии. Главным судьей назначен Анте Чулина, его ассистенты - Лука Пушич и Иван Михалич. Четвертым арбитром будет Матео Эрцег.

За видеопросмотр эпизодов отвечать будут Марио Зебец (VAR) и Тихомир Пежин (AVAR).

Матч пройдет 23 июля на стадионе "Толка Парк" в Дублине, начало в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "Şelburn" - "Qarabağ" matçının hakimləri müəyyənləşib

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