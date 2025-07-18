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Каллас: Евросоюз утвердил один из самых жестких пакетов санкций в отношении РФ

Каллас: Евросоюз утвердил один из самых жестких пакетов санкций в отношении РФ ЕС утвердил один из самых жестких на сегодняшний день санкций в отношении России.
Другие страны
18 июля 2025 г. 10:38
Каллас: Евросоюз утвердил один из самых жестких пакетов санкций в отношении РФ

ЕС утвердил один из самых жестких на сегодняшний день пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х.

"Мы продолжаем сокращать военный бюджет Кремля, включив в список еще 105 кораблей теневого флота, их вспомогательные средства и ограничивая доступ российских банков к финансированию", - отметила она.

По ее словам, в санкционный список включены российские газопроводы "Северный поток", НПЗ "Роснефти" в Индии.

"Газопроводы "Северный поток" будут запрещены. Снижение предельных цен на нефть. Мы оказываем все большее давление на российскую военную промышленность, китайские банки, что позволяет обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотных летательных аппаратах", - написала.

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Версия на азербайджанском языке Kallas: Aİ Rusiyaya qarşı ən sərt sanksiyalardan birini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

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