Каллас: Евросоюз утвердил один из самых жестких пакетов санкций в отношении РФ

ЕС утвердил один из самых жестких на сегодняшний день санкций в отношении России.

ЕС утвердил один из самых жестких на сегодняшний день пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х.

"Мы продолжаем сокращать военный бюджет Кремля, включив в список еще 105 кораблей теневого флота, их вспомогательные средства и ограничивая доступ российских банков к финансированию", - отметила она.

По ее словам, в санкционный список включены российские газопроводы "Северный поток", НПЗ "Роснефти" в Индии.

"Газопроводы "Северный поток" будут запрещены. Снижение предельных цен на нефть. Мы оказываем все большее давление на российскую военную промышленность, китайские банки, что позволяет обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотных летательных аппаратах", - написала.