Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ

Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций в отношении России.

ЕС в рамках 18-го пакета санкций введет рестрикции в отношении 22 российских банков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По данным СМИ, новые санкции предусматривают снижение потолка цен на российскую нефть до примерно $47,6 за баррель.

Кромем того, более 50 физлиц, компаний и организаций были включены в новый санкционный список.

Таким образом, теперь в списке санкций более 2 500 позиций.

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Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Новый санкционный пакет предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре, после чего санкции вступят в силу.