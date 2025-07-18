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Сирия готовится вновь направить правительственные войска в Эс-Сувейду

Сирия готовится вновь направить правительственные войска в Эс-Сувейду Сирия готовится вновь направить войска в Эс-Сувейду
Другие страны
18 июля 2025 г. 10:58
Сирия готовится вновь направить правительственные войска в Эс-Сувейду

Сирия готовится вновь направить правительственные войска в Эс-Сувейду спустя всего сутки после вывода на фоне столкновений между племенами друзов и бедуинов.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МВД Сирии.

Согласно информации, цель - обеспечить стабильность и защиту местного населения. Согласно другим источникам, сирийские войска уже находятся на окраине Эс-Сувейды.

Столкновения начались после того, как арабские племена в Сирии объявили всеобщую мобилизацию с целью "спасти бедуинские племена в южной провинции". Израиль же заявил, что предупредил сирийское правительство о необходимости вывести войска с юга.

Ранее племена начали контрнаступление в западной сельской местности Эс-Сувейды, взяв под контроль такие города, как Таара, Ад-Дур и Аль-Мазраа.

Источники агентства сообщили, что бойцы из племени бедуинов отошли с позиций, которые они заняли внутри города, и заняли позиции в окрестностях, ожидая подкрепления со стороны других племен из разных регионов Сирии.

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