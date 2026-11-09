Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака

Бывший президент США Джо Байден, у которого диагностирован рак простаты, сообщил, что врачи положительно оценивают реакцию его организма на лечение.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Мои врачи по-прежнему воодушевлены тем, как я реагирую на лечение. Бывают дни лучше, чем другие, но меня это не остановило, лишь замедлило", - отметил Байден.

По словам экс-президента, состояние здоровья вынуждает его уделять меньше времени работе над мемуарами и обсуждению будущей книги.

Байден добавил, что из-за болезни сможет проводить меньше бесед, посвященных мемуарам, однако выразил надежду, что содержание книги "скажет все само за себя".