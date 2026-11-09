İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Cozef Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicəsinin gedişatını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 07:45
    Cozef Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicəsinin gedişatını açıqlayıb

    Prostat xərçəngi xəstəliyi diaqnozu qoyulan ABŞ-nin keçmiş prezidenti Cozef Bayden həkimlərinin bədəninin müalicəyə reaksiyasına müsbət yanaşdığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial media səhifəsində yazıb.

    "Həkimlərim əvvəlki kimi müalicəyə necə reaksiya verdiyimdən ruhlanırlar. Bəzi günlər digərlərindən daha yaxşıdır, amma bu, məni dayandırmayıb, sadəcə yavaşladıb", - Bayden qeyd edib.

    Keçmiş prezidentin sözlərinə görə, səhhəti onu memuarları üzərində işləməyə və gələcək kitabının müzakirəsinə daha az vaxt ayırmağa məcbur edir.

    Bayden əlavə edib ki, xəstəliyi səbəbindən memuar haqqında daha az müzakirə apara biləcək, lakin kitabın məzmununun "özü öz barəsində danışacağına" ümid etdiyini bildirib.

    Cozef Bayden Prostat xərçəngi xəstəliyi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:00
    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Bayraq Günü münasibətilə paylaşım edib
    Daxili siyasət
    07:45
    Cozef Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicəsinin gedişatını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    07:13
    Tramp Rubionun ABŞ dövlət katibi vəzifəsində qalacağını bildirib
    Digər ölkələr
    06:21
    Yaponiya 50,4 milyard dollarlıq rekord valyuta intervensiyası keçirib
    Digər ölkələr
    06:01
    Tramp İranla müharibə zamanı ABŞ-nin qoruduğu ölkələrdən ödəniş tələb edib
    Digər ölkələr
    05:58
    Foto
    Londonda Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı təşkil olunub
    Xarici siyasət
    05:35
    Tramp İranla müharibənin respublikaçıların seçkilərdə məğlubiyyətinə təsirini etiraf edib
    Digər ölkələr
    05:05
    Tramp: ABŞ İranın infrastrukturunu məhv etmək niyyətində deyil
    Digər ölkələr
    04:39
    Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi COP31 bu gün Antalyada öz işinə başlayır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti