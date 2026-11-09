Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек

    В результате пожара в комплексе апартаментов в городе Тайюань китайской провинции Шаньси погибли 14 человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, возгорание произошло 8 ноября в 16:59 по местному времени (12:59 по бакинскому времени) в районе Инцзэ.

    Другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.

    Пожар (возгорание) Китайская Народная Республика (КНР)
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей