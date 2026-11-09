При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
Другие страны
- 09 ноября, 2026
- 07:51
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В результате пожара в комплексе апартаментов в городе Тайюань китайской провинции Шаньси погибли 14 человек.
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, возгорание произошло 8 ноября в 16:59 по местному времени (12:59 по бакинскому времени) в районе Инцзэ.
Другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.
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