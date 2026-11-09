При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек

В результате пожара в комплексе апартаментов в городе Тайюань китайской провинции Шаньси погибли 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, возгорание произошло 8 ноября в 16:59 по местному времени (12:59 по бакинскому времени) в районе Инцзэ.

Другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.