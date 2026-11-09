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    Çində yaşayış kompleksində yanğın nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 08:18
    Çində yaşayış kompleksində yanğın nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Çinin Şansi əyalətinin Taiyuan şəhərindəki yaşayış kompleksində baş verən güclü yanğın nəticəsində 14 nəfər ölüb.

    Bu barədə "Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yanğın noyabrın 8-də yerli vaxtla saat 16:59-da (Bakı vaxtı ilə saat 12:59) Yinsze rayonunda qeydə alınıb.

    Hadisənin təfərrüatları hələ dəqiqləşdirilməyib.

    Yanğın hadisəsi Ölüm hadisəsi Çin Xalq Respublikası
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    44 filmi
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