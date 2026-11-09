Çində yaşayış kompleksində yanğın nəticəsində 14 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2026
- 08:18
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Çinin Şansi əyalətinin Taiyuan şəhərindəki yaşayış kompleksində baş verən güclü yanğın nəticəsində 14 nəfər ölüb.
Bu barədə "Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yanğın noyabrın 8-də yerli vaxtla saat 16:59-da (Bakı vaxtı ilə saat 12:59) Yinsze rayonunda qeydə alınıb.
Hadisənin təfərrüatları hələ dəqiqləşdirilməyib.
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