Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд

Власти Японии направили 7,98 трлн иен (около $50,4 млрд по текущему курсу) на поддержку национальной валюты, проведя крупнейшую единовременную валютную интервенцию в истории страны.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов Японии.

По данным ведомства, интервенция была проведена 30 июля 2026 года на фоне резкого ослабления иены по отношению к доллару США.

В конце июля курс японской валюты опустился до 163–164 иен за доллар - минимального уровня примерно за 40 лет. В ответ финансовые ведомства Японии и США провели совместную валютную интервенцию, первую с 2011 года.

После вмешательства курс иены укрепился до 157–158 за доллар.

Ранее, в апреле–мае 2026 года, японские власти также самостоятельно проводили валютные интервенции, однако их эффект оказался краткосрочным.

По оценкам местных наблюдателей, одной из основных причин продолжительного ослабления иены остается разница в процентных ставках между Японией и западными странами. Более высокие ставки за рубежом делают вложения в активы, номинированные в иностранных валютах, привлекательнее для инвесторов.

В настоящее время курс японской валюты составляет около 158 иен за доллар.