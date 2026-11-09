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    Yaponiya 50,4 milyard dollarlıq rekord valyuta intervensiyası keçirib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 06:21
    Yaponiya 50,4 milyard dollarlıq rekord valyuta intervensiyası keçirib

    Yaponiya hakimiyyəti milli valyutanı dəstəkləmək üçün 7,98 trilyon yen (cari məzənnə ilə təxminən 50,4 milyard dollar) ayıraraq ölkə tarixində ən böyük vahid valyuta intervensiyasını həyata keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Yaponiya Maliyyə Nazirliyi bildirib.

    Nazirliyin məlumatına görə, müdaxilə 30 iyul 2026-cı ildə, yenin ABŞ dollarına qarşı kəskin zəifləməsi fonunda baş verib.

    İyulun sonunda Yaponiya valyutası təxminən 40 ilin ən aşağı səviyyəsi olan 1 dollar üçün 163-164 yenə düşdü. Buna cavab olaraq, Yaponiya və ABŞ maliyyə orqanları 2011-ci ildən bəri ilk dəfə birgə valyuta müdaxiləsi həyata keçiriblər.

    Müdaxilədən sonra yen 157-158 dollara qədər möhkəmlənib.

    Əvvəllər, 2026-cı ilin aprel-may aylarında Yaponiya hakimiyyəti də müstəqil valyuta müdaxilələri həyata keçirib, lakin onların təsiri qısamüddətli olub.

    Yerli müşahidəçilərin fikrincə, yenin uzun müddət zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri Yaponiya ilə Qərb ölkələri arasında faiz dərəcəsi fərqidir. Xaricdə daha yüksək faiz dərəcələri xarici valyutalarda ifadə olunan aktivlərə investisiyaları investorlar üçün daha cəlbedici edir.

    Yaponiya valyutası hazırda təxminən 1 dollar üçün 158 yen səviyyəsindədir.

    Valyuta məzənnələri ABŞ dolları Yaponiya
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
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    MiniBoss

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