Китай успешно запустил новую группу интернет-спутников SatNet
- 09 ноября, 2026
- 08:32
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Китай успешно вывел на орбиту 29-ю группу низкоорбитальных интернет-спутников системы SatNet.
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, запуск ракеты-носителя CZ-12 (Long March-12) состоялся с коммерческого космодрома на острове Хайнань.
Спутники были доставлены на заданную орбиту, запуск признан успешным.
CZ-12 представляет собой двухступенчатую ракету-носитель на жидком топливе со стартовой тягой около 5 тыс. килоньютонов. Ее длина достигает 62 м, диаметр головного обтекателя составляет 4,2 или 5,2 м. Ракета способна выводить не менее 6 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.
Китай продолжает активно развивать национальную космическую программу, включая создание метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также разработку технологий для исследования Луны, Марса и астероидов.
Кроме того, на околоземной орбите функционирует китайская космическая станция, предназначенная в том числе для международного сотрудничества.
В 2025 году Китай осуществил 92 космических запуска, установив новый национальный рекорд.