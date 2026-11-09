Китай успешно запустил новую группу интернет-спутников SatNet

Китай успешно вывел на орбиту 29-ю группу низкоорбитальных интернет-спутников системы SatNet.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, запуск ракеты-носителя CZ-12 (Long March-12) состоялся с коммерческого космодрома на острове Хайнань.

Спутники были доставлены на заданную орбиту, запуск признан успешным.

CZ-12 представляет собой двухступенчатую ракету-носитель на жидком топливе со стартовой тягой около 5 тыс. килоньютонов. Ее длина достигает 62 м, диаметр головного обтекателя составляет 4,2 или 5,2 м. Ракета способна выводить не менее 6 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Китай продолжает активно развивать национальную космическую программу, включая создание метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, а также разработку технологий для исследования Луны, Марса и астероидов.

Кроме того, на околоземной орбите функционирует китайская космическая станция, предназначенная в том числе для международного сотрудничества.

В 2025 году Китай осуществил 92 космических запуска, установив новый национальный рекорд.