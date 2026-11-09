Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Марко Рубио, вероятнее всего, продолжит возглавлять Госдепартамент, и назвал его одним из возможных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос о том, останется ли Рубио на посту госсекретаря США, Трамп сказал: "Полагаю, что да. Ему определенно это нравится, и он отлично справляется. Он проделывает фантастическую работу".

В ходе интервью президенту также задали вопрос о том, намерен ли он поддержать кого-либо из республиканцев на следующих президентских выборах.

"Возможно, но необязательно. У нас потрясающий выбор кандидатов. У меня столько людей, с которыми сложились отличные отношения", - ответил он.

Когда журналист поинтересовался, кого Трамп выделяет среди потенциальных кандидатов помимо вице-президента Джей Ди Вэнса, американский лидер назвал Рубио.

"Я считаю, что Марко замечательный", - отметил президент.

При этом Трамп подчеркнул, что высоко оценивает и других представителей Республиканской партии, в том числе нескольких сенаторов, однако не стал называть их имена.

"Возможно, я вмешаюсь, а может, и нет. Не знаю. Возможно, мне лучше не вмешиваться. Думаю, если я это сделаю, это сыграет большую роль, потому что моя поддержка всегда имела огромное значение", - добавил он.