В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана

В столице Великобритании Лондоне по случаю 8 Ноября – Дня Победы состоялся концерт под названием "Эхо Победы".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.

Мероприятие прошло в историческом Королевском музыкальном колледже, одной из ведущих консерваторий мира. Организаторами выступили Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, Координационный совет азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, Британское азербайджанское общество и Агшин Керимов.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, представители азербайджанской диаспоры, деятели искусства и проживающие в Лондоне соотечественники. Среди гостей также были высокопоставленные дипломаты посольства Турции в Великобритании.

Выступая на мероприятии, посол Э. Сулейманов поздравил участников с 8 Ноября – Днем Победы и отметил исключительное значение этой даты в жизни азербайджанского народа.

По его словам, решающее лидерство, дальновидная политика и стратегическое видение президента Ильхама Алиева сыграли важную роль в достижении исторической Победы. Под руководством главы государства азербайджанский народ объединился вокруг единой цели, продемонстрировав сплоченность и солидарность. Посол напомнил, что во время Отечественной войны погибли тысячи молодых людей, подчеркнув, что эта Победа была достигнута ценой огромных жертв.

Граждане Азербайджана и азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, сегодня переживают особый период в истории своей страны. Дипломат подчеркнул важность сохранения памяти об этом историческом моменте, единства и солидарности народа, а также совместного движения вперед.

В своем выступлении дипломат также затронул тему 9 Ноября – Дня государственного флага. Посол отметил, что сегодня азербайджанский флаг гордо развевается благодаря многолетней борьбе и самопожертвованию, подчеркнув важность увековечения памяти шехидов и сохранения трехцветного флага на высоте.

Затем выступил первый советник посольства Турции в Великобритании Эльван Хаджиефендиоглу. Он поздравил азербайджанский народ с Днем Победы. Э. Хаджиефендиоглу отметил, что выражение "Одна нация – два государства" отражает глубокие связи между двумя странами, добавив, что Турция и Азербайджан всегда стояли плечом к плечу и так будет впредь.

Мероприятие продолжилось художественной программой. Учащиеся школы "Карабах" и академии Acapella под руководством Саадат Фарзиевой исполнили различные музыкальные произведения. В концертной программе также выступили народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, лауреат международных конкурсов и президентский стипендиат, пианистка Вюсаля Бабаева, проживающий в Лондоне талантливый соотечественник, певец Эмин Эминзаде, исполнитель на кеманче Расим Фарзиев и заслуженный работник культуры, тарист Рафик Рустамов. Они исполнили произведения азербайджанской и мировой музыки.

Проживающие в Великобритании соотечественники, присутствовавшие на концерте, вместе с музыкантами исполнили песни "Джан Карабах", "Яша, Азербайджан" и другие, разделив радость Победы.