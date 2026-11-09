Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Мехрибан Алиева

    Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 9 ноября - Днем Государственного флага.

    Report представляет данную публикацию:

    Мехрибан Алиева День Государственного флага
    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Bayraq Günü münasibətilə paylaşım edib
    44 filmi
    MiniBoss

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