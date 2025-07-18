За 5 месяцев в Азербайджане аккредитовано 78 органов по оценке соответствия

За 5 месяцев в Азербайджане аккредитовано 78 органов по оценке соответствия

В январе-мае текущего года Центр аккредитации при Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте аккредитовал 78 органов по оценке соответствия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Согласно информации, 34 из них - испытательные лаборатории, 28 - организации, оказывающие инспекционные услуги, 7 - испытательные (калибровочные) лаборатории, 4 - организации по сертификации продукции, работ и услуг, 3 - организации по сертификации систем управления и 2 - организации по сертификации персонала.