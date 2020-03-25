Глава Коллегии адвокатов: Успешный управляющий должен быть более информированным

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Конкурс "Восхождение", направленный на выявление в Азербайджане способных управленцев, а также создание резервной базы кадров, приступил к этапу отбора участников, обладающих высокой управленческой способностью. Как известно, в конкурсе "Восхождение" собраны известные руководители действующих в Азербайджане государственных и частных структур (https://yukselish.az/mentors.html).

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров также является одним из членов профессионального состава. Председатель ответил на вопросы, связанные с главными качествами успешного управления, совершенствования профессиональных способностей.

- Каковы основные качества успешного управленца?

- Дорогие участники конкурса! Чтобы определить, будете ли вы успешным управленцем, вы должны задать самому себе вопрос: "Считаете ли вы себя в душе управленцем?!"

Если вы рефлекторно ответите на этот вопрос "Да", то можно приступить к следующему этапу. Дорогие друзья, путь к успешному и эффективному управлению лежит через синтез двух основных качеств.

Первое состоит из качеств, связанных непосредственно с личностью управленца. Второе заключается в приобретенных позднее качествах. Не стоит забывать, что отсутствие первой категории качеств полностью исключает вторую категорию, то есть приобретенные позднее.

Таким образом, самыми основными качествами, связанными с личностью управленца, являются, в первую очередь, обладание такими чертами, как скромность, честность, отказ от каких-либо хитрых уловок, а впоследствии искренность в собственных мыслях, способность передавать эту искренность команде, бесстрашное и уверенное принятие решений, доверие окружающим. Проще выражаясь, слова и действия управленца всегда должны совпадать.

Что касается второго направления качеств, то есть приобретенных позднее, это умение мотивировать сотрудников, обладание коммуникативностью, способностью легко налаживать связи, делиться личным опытом, идеями, принимать решения в критических ситуациях и не бояться возлагать на собственные плечи любую тяжелую работу. То есть, не бояться работы, а также уметь говорить с каждым на его языке.

- Что можно порекомендовать человеку, желающему стать управленцем (книги или привычки)?

- Время не стоит на месте, и, как бы тяжело не было завоевать титул управляющего, сохранить его с должными качествами, безусловно, еще сложнее. Однако обеспечить все это можно определенными методами.

Первое, профессиональный управляющий должен всегда стараться быть более информированным в той сфере, в которой работает, нежели окружающие его люди, квалифицированные в данной области специалисты. Не забывайте, что самый сильный человек – это тот, кто владеет информацией. Только информированность делает вас сильнее других и может оказать положительное влияние на качество вашей работы в роли управляющего.

Второе, управленец должен быть заинтересован всегда быть на чеку и постоянно развивать свою наблюдательную способность. Это качество заключается не столько в отслеживании деятельности своих сотрудников, сколько в наблюдении со стороны за ошибками, допускаемыми другими управленцами, действующими в схожих сферах, и умении делать правильные выводы из них.

В целом, главной рекомендацией для вас является формирование в себе самокритичности. Там, где есть критика, легче избежать ошибок, а там, где можно избежать ошибок – развитие неизбежно.

- Что Вы ожидаете от участников конкурса "Восхождение"?

- Друзья, наряду со всем вышеперечисленным, во главе всего, что я сказал, стоят еще более важные качества – это ваша бескорыстная любовь к Родине, своему народу и государству, в целом, почтение и забота о каждом члене общества. Самой главной задачей проекта "Восхождение" является выявление именно таких молодых людей.

Желаю успехов каждому из вас!