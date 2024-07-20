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Хикмет Гаджиев: Природа в Шуше радуется возвращению жителей в свои дома после 30 лет разлуки

Хикмет Гаджиев: Природа в Шуше радуется возвращению жителей в свои дома после 30 лет разлуки Природа в городе Шуша радуется возвращению настоящих жителей в свои дома после 30 лет тоски.
Карабах
20 июля 2024 г. 12:36
Хикмет Гаджиев: Природа в Шуше радуется возвращению жителей в свои дома после 30 лет разлуки

Природа в Шуше радуется возвращению истинных жителей в свои дома после 30 лет разлуки и боли.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Безмятежное и счастливое субботнее утро в недавно построенном жилом районе для бывших вынужденных переселенцев из города Шуша. Дети резвятся, пожилые сосредоточенно играют в нарды, а инженеры продолжают строительство. Щебечут птицы, изредка накрапывает мелкий дождь. Кажется, что природа тоже радуется возвращению истинных жителей в свои дома после 30 лет разлуки", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Nature in Shusha rejoicing as true residents return to their homes after 30 years of longing

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