Хикмет Гаджиев: Природа в Шуше радуется возвращению жителей в свои дома после 30 лет разлуки

Природа в Шуше радуется возвращению истинных жителей в свои дома после 30 лет разлуки и боли.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Безмятежное и счастливое субботнее утро в недавно построенном жилом районе для бывших вынужденных переселенцев из города Шуша. Дети резвятся, пожилые сосредоточенно играют в нарды, а инженеры продолжают строительство. Щебечут птицы, изредка накрапывает мелкий дождь. Кажется, что природа тоже радуется возвращению истинных жителей в свои дома после 30 лет разлуки", - говорится в публикации.
A serene and happy Saturday morning in a newly built residential area for former displaced Azerbaijani inhabitants of Shusha. Children are playing, elderly people are focused on backgammon, and engineers continue construction works. Birds are chirping, and a light rain… pic.twitter.com/VhiF8aFsDM