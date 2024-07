Хикмет Гаджиев: Природа в Шуше радуется возвращению жителей в свои дома после 30 лет разлуки

Природа в Шуше радуется возвращению истинных жителей в свои дома после 30 лет разлуки и боли.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Безмятежное и счастливое субботнее утро в недавно построенном жилом районе для бывших вынужденных переселенцев из города Шуша. Дети резвятся, пожилые сосредоточенно играют в нарды, а инженеры продолжают строительство. Щебечут птицы, изредка накрапывает мелкий дождь. Кажется, что природа тоже радуется возвращению истинных жителей в свои дома после 30 лет разлуки", - говорится в публикации.