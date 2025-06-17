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ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю несколько ракет

ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю несколько ракет Иран во время нового обстрела запустил в сторону Израиля "несколько ракет".
Другие страны
17 июня 2025 г. 19:00
ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю несколько ракет

Иран во время нового обстрела запустил в сторону Израиля "несколько ракет".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, большинство этих ракет были перехвачены.

По данным 12-го канала израильского телевидения, в общей сложности на этот раз с иранской стороны было выпущено восемь ракет.

Сообщений о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее армия предупредила население, что засекла новый ракетный обстрел из Ирана, и предписала жителям укрыться в защищенных помещениях. Сирены воздушной тревоги вскоре прозвучали во многих районах центральной части Израиля.

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Версия на азербайджанском языке İrandan İsrailə 8 raket atılıb

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